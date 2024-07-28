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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче

«Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче.

Манчестер Сити
МиланЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Янки» и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Лоренцо Коломбо и ещё один гол в свой актив записал Марко Насти. За «Манчестер Сити» забивали Эрлинг Холанд и Джеймс Макэйти.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Селтику» в товарищеском матче со счётом 3:4. «Милан» в предыдущем матче сыграл вничью с «Рапидом».

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом английской Премьер-лиги. «Милан», в свою очередь, занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, пропустив вперёд миланский «Интер».

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