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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» благодаря голу Мартинелли победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче — 2:1.

Арсенал
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра прошла на арене «СоФИ Стэдиум» (Инглвуд, штат Калифорния, США).

Счет в матче открыл форвард «МЮ» Расмус Хейлунн на 10-й минуте. Затем нападающий лондонцев Габриэл Жезус на 26-й минуте сравнял.

Победу «Арсеналу» принес гол Габриэла Мартинелли на 81-й минуте.

Следующий матч команда Микеля Артеты проведет 1 августа против «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» в этот день сыграет с «Бетисом».

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