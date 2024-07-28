«Арсенал» благодаря голу Мартинелли победил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

Счет в матче открыл форвард «МЮ» Расмус Хейлунн на 10-й минуте. Затем нападающий лондонцев Габриэл Жезус на 26-й минуте сравнял.

Следующий матч команда Микеля Артеты проведет 1 августа против «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» в этот день сыграет с «Бетисом».