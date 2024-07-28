Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Ахмат
Футбол. Первая лига
18:30
Шинник
Тюмень
Футбол. Первая лига
19:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Динамо Мх
Футбол. Премьер-лига
15:00
Химки
Спартак
Все события
17:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шабаб Аль-Ахли» объявил о переходе Сердара Азмуна

29-летний нападающий Сердар Азмун перешёл из леверкузенского «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба эмиратского клуба.

«Шабаб Аль-Ахли» объявил о переходе Сердара Азмуна | Источник: Чемпионат.com

Детали трансфера Азмуна из «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» не раскрываются. При этом ранее известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщал о том, что эмиратский клуб заплатит за иранского нападающего € 5 млн.

В минувшем сезоне иранский футболист выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Байером» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Серена Уильямс: когда ты цветная, ты обязана выигрывать больше, чем белый
Российский борец Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду
Арбитр объяснил, почему судья дал Англии пенальти в полуфинале ЧЕ
Mundo Deportivo: немецкий судья вывел Англию в финал Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь