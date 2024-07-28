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18:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» оконфузился в КПЛ после поражения в Лиге конференций

В Талдыкургане прошел матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги по футболу, в котором встретились «Жетысу» и шымкентский «Ордабасы», передает Vesti.kz.

Ордабасы
ЖетысуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

В середине второго тайма Сагадат Турсынбай вывел талдыкурганцев вперед, но точный удар Абылайхана Жумабека восстановил статус-кво (1:1). Добавим, что в ходе матча было забито два гола, которые были отменены после просмотра VAR.

Шымкентцы с 26-ю очками возглавляют турнирную таблицу, а «Жетысу» с 18-ю баллами расположился на седьмой строчке.

Ранее «Ордабасы» сенсационно проиграл люксембургскому «Дифферанджу» в первом матче Лиге конференций (0:1).

Напомним, что матчи «Кайсар» — «Астана» и «Туран» — «Тобол» были перенесены в связи с участием столичного и костанайского клубов в еврокубках.

В других играх 15-го тура «Шахтер» уступил «Кайрату» (0:3), а «Елимай» обыграл «Женис» (1:0).

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