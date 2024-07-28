«Бавария» не смогла обыграть команду из четвертого дивизиона чемпионатов Германии | Источник:

Мюнхенский клуб играл смешанным составом и в первом тайме, и во втором. Единственный мяч за «Баварию» забил австралиец Нестори Иранкунда.