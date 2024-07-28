«Бавария» не смогла обыграть команду из четвертого дивизиона чемпионатов Германии
Состоялся товарищеский матч, в котором «Бавария» сыграла вничью с «Дюреном» со счетом 1:1.
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Состоялся товарищеский матч, в котором «Бавария» сыграла вничью с «Дюреном» со счетом 1:1.
Мюнхенский клуб играл смешанным составом и в первом тайме, и во втором. Единственный мяч за «Баварию» забил австралиец Нестори Иранкунда.
Отметим, что «Дюрен» представляет Западную региональную лигу — четвертый по силе дивизион в системе немецких чемпионатов.
Новый сезон для «Баварии» стартует 16 августа матчем 1/32 Кубка Германии с «Ульмом».