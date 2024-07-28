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19:29 (мск), источник: Sport24

«Бавария» не смогла обыграть команду из четвертого дивизиона чемпионатов Германии

Состоялся товарищеский матч, в котором «Бавария» сыграла вничью с «Дюреном» со счетом 1:1.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
«Бавария» не смогла обыграть команду из четвертого дивизиона чемпионатов Германии | Источник: Getty Images

Мюнхенский клуб играл смешанным составом и в первом тайме, и во втором. Единственный мяч за «Баварию» забил австралиец Нестори Иранкунда.

Отметим, что «Дюрен» представляет Западную региональную лигу — четвертый по силе дивизион в системе немецких чемпионатов.

Новый сезон для «Баварии» стартует 16 августа матчем 1/32 Кубка Германии с «Ульмом».

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