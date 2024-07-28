Новичок «Баварии» Ито получил перелом ноги в товарищеском матче
Центральный защитник «Баварии» Хироки Ито травмировал ногу в товарищеской игре с «Дюреном» (1:1) в воскресенье.
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Центральный защитник «Баварии» Хироки Ито травмировал ногу в товарищеской игре с «Дюреном» (1:1) в воскресенье.
У 25-летнего японца диагностировали перелом плюсневой кости, сообщает пресс-служба клуба.
«Это, очевидно, очень тяжелый удар. Мы окажем Хироки всю поддержку, чтобы он вернулся на поле полностью готовым как можно скорее», — сказал член правления «Баварии» Макс Эберль.
Ито перешел в «Баварию» из «Штутгарта» этим летом. Его трансфер оценивается в €23,5 млн.