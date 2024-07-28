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21:40 (мск), источник: Sport24

Новичок «Баварии» Ито получил перелом ноги в товарищеском матче

Центральный защитник «Баварии» Хироки Ито травмировал ногу в товарищеской игре с «Дюреном» (1:1) в воскресенье.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Новичок «Баварии» Ито получил перелом ноги в товарищеском матче | Источник: Getty Images

У 25-летнего японца диагностировали перелом плюсневой кости, сообщает пресс-служба клуба.

«Это, очевидно, очень тяжелый удар. Мы окажем Хироки всю поддержку, чтобы он вернулся на поле полностью готовым как можно скорее», — сказал член правления «Баварии» Макс Эберль.

Ито перешел в «Баварию» из «Штутгарта» этим летом. Его трансфер оценивается в €23,5 млн.

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