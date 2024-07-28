«Актобе» выиграл и потеснил «Кайрат» на третье место

Теперь у «Актобе» стало 25 очков и он обогнал алматинский «Кайрат» благодаря разнице мячей и занял вторую строчку. Отставание от лидирующего «Ордабасы» — всего один балл. При этом «Кызылжар» с 13 очками располагается на десятой позиции.