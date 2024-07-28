«Актобе» выиграл и потеснил «Кайрат» на третье место
В матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» дома принимал петропавловский «Кызылжар», передает Vesti.kz.
В матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» дома принимал петропавловский «Кызылжар», передает Vesti.kz.
Западноказахстанский клуб открыл счет усилиями Уче Агбо, а затем благодаря точному голу Жана Жайро установил окончательный результат (2:0).
Теперь у «Актобе» стало 25 очков и он обогнал алматинский «Кайрат» благодаря разнице мячей и занял вторую строчку. Отставание от лидирующего «Ордабасы» — всего один балл. При этом «Кызылжар» с 13 очками располагается на десятой позиции.
Напомним, что матчи «Кайсар» — «Астана» и «Туран» — «Тобол» были перенесены в связи с участием столичного и костанайского клубов в еврокубках.
В других играх 15-го тура «Шахтер» уступил «Кайрату» (0:3), «Елимай» обыграл «Женис» (1:0), а «Ордабасы» на выезде поделил очки с «Жетысу» (1:1).