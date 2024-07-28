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28 июля, источник: Vesti.kz

«Актобе» выиграл и потеснил «Кайрат» на третье место

В матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» дома принимал петропавловский «Кызылжар», передает Vesti.kz.

Актобе
Кызыл-Жар
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

Западноказахстанский клуб открыл счет усилиями Уче Агбо, а затем благодаря точному голу Жана Жайро установил окончательный результат (2:0).

Теперь у «Актобе» стало 25 очков и он обогнал алматинский «Кайрат» благодаря разнице мячей и занял вторую строчку. Отставание от лидирующего «Ордабасы» — всего один балл. При этом «Кызылжар» с 13 очками располагается на десятой позиции.

Напомним, что матчи «Кайсар» — «Астана» и «Туран» — «Тобол» были перенесены в связи с участием столичного и костанайского клубов в еврокубках.

В других играх 15-го тура «Шахтер» уступил «Кайрату» (0:3), «Елимай» обыграл «Женис» (1:0), а «Ордабасы» на выезде поделил очки с «Жетысу» (1:1).

Актобе
2:0
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
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