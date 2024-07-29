СМИ: «Манчестер Юнайтед» планирует снести «Олд Траффорд»
Руководство «Манчестер Юнайтед» думает о строительстве нового стадиона на 100 тыс. мест на месте «Олд Траффорд». Об этом сообщает Sky Sports.
Руководство «Манчестер Юнайтед» думает о строительстве нового стадиона на 100 тыс. мест на месте «Олд Траффорд». Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство клуба считает, что строительство нового стадиона более выгодно, чем реконструкция существующей арены. Рабочая группа, занимающаяся данным вопросом, рекомендует снести «Олд Траффорд» и построить на его месте новый современный стадион на 100 тыс. мест, который станет самым большим в Великобритании.
Окончательное решение о реконструкции, либо сносе «Олд Траффорд» должно быть принято до конца года. Отмечается, что строительство нового стадиона может обойтись манкунианцам более чем в 2 млрд фунтов. Реконструкция при этом оценивается в 1,2 млрд фунтов, однако работы по ее реализации займут более длительное время.
«Олд Траффорд» был построен в 1910 году. За свою 114-летнюю историю стадион подвергался реконструкции восемь раз, последняя из которых была проведена в 2006 году. Стадион вмещает 74 310 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Великобритании после лондонского «Уэмбли» (90 000 зрителей).