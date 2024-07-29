Защитник сборной Италии Риккардо Калафьори стал игроком «Арсенала» | Источник: Чемпионат.com

Сообщается, что трансфер защитника обошёлся лондонскому клубу в € 42 млн. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Калафьори выступал за сборную Италии на прошедшем чемпионате Европы в Германии. Игрок провёл три матча на Евро-2024 и сделал одну результативную передачу.