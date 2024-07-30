Антон Шунин ведёт переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о командах Про-Лиги (высшего дивизиона Саудовской Аравии). Это одна из столичных команд (всего в Эр-Рияде их четыре) и «Аль-Оруба», в этом сезоне получившая повышение в классе.