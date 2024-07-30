Антон Шунин ведёт переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии
Два клуба из Саудовской Аравии интересуются российским голкипером Антоном Шуниным.
Два клуба из Саудовской Аравии интересуются российским голкипером Антоном Шуниным.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о командах Про-Лиги (высшего дивизиона Саудовской Аравии). Это одна из столичных команд (всего в Эр-Рияде их четыре) и «Аль-Оруба», в этом сезоне получившая повышение в классе.
Представители игрока уже ведут переговоры с клубами. Сам вратарь готов к переезду на Аравийский полуостров, но учитывает задачи будущего клуба на сезон.
Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 22 августа.