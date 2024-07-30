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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Антон Шунин ведёт переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

Два клуба из Саудовской Аравии интересуются российским голкипером Антоном Шуниным.

Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о командах Про-Лиги (высшего дивизиона Саудовской Аравии). Это одна из столичных команд (всего в Эр-Рияде их четыре) и «Аль-Оруба», в этом сезоне получившая повышение в классе.

Представители игрока уже ведут переговоры с клубами. Сам вратарь готов к переезду на Аравийский полуостров, но учитывает задачи будущего клуба на сезон.

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 22 августа.

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