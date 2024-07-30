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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандес извинился перед партнёрами по «Челси», присоединившись к команде в США

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес извинился перед партнёрами по лондонскому клубу за оскорбительную кричалку в адрес национальной команды Франции.

Челси
Фернандес извинился перед партнёрами по «Челси», присоединившись к команде в США | Источник: Getty Images

Аргентинский хавбек прибыл в США, где «синие» проводят предсезонный сбор. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Сообщалось, что французские игроки «Челси» были очень возмущены поведением партнёра по команде. Клуб начал дисциплинарное расследование, Энцо принёс публичные извинения.

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