Сёмин: в Америке играет Овечкин, а теперь и Алексей Миранчук — это наша реклама

«У нас там играет Овечкин, а теперь будет ещё и Миранчук в МЛС. Это наша реклама. У Алексея будет больше шансов, чтобы проявить себя и постоянно играть. Его хотел тренер, видит в своём составе. В “Аталанте” из Италии же по стилю он не совсем подходил.