Алексей Миранчук — в США! Он едет туда ради футбола — и должен стать лучшей версией себя

Алексей Миранчук переходит из Аталанты в Атланту Юнайтед из США: причины, контракт, зарплата, подробности, мнение | Источник: Getty Images

В жизни Алексея Миранчука назрели большие перемены. Он бросает ту, что постарше, и уезжает к молодой. Вы всё правильно поняли: старушку Европу Миранчук меняет на Новый Свет. Официально: Алексей переезжает в США — в клуб «Атланта Юнайтед».

Два противоположных лагеря образовались мгновенно. Те, кто одобряет выбор Алексея, говорят о новом вызове, о возможности пожить в интересной стране, о больших деньгах, которые готова платить «Атланта». Те, кто против, обвиняют Миранчука чуть ли не в предательстве футбола. Отказался, мол, от Серии А ради какой-то там МЛС. И даже без блэкджека и… прочих удовольствий.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241933&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все эти аргументы применимы. Насколько правильным окажется выбор, покажет только время. Но у этой истории есть очень важный аспект, о котором совсем не говорят. А между тем он очень важен. Возможно, именно в нём кроется если не главная, то одна из главных причин переезда Миранчука в США.

Алексей по футбольной натуре — фронтмен. Не в смысле какого-то маскулинного, шаблонного лидерства и разрывания на себе футболок. А в смысле что, дабы раскрыть талант максимально, он должен быть лидером, игра команды должна быть построена вокруг него. Это не хорошо и не плохо. Это просто такой типаж футболиста.

Несколько лет назад в медиа появилась расшифровка разговора Диего Симеоне и его тогдашнего помощника в «Атлетико» Хермана Бургоса. Бургос спросил, кого Симеоне взял бы в свою команду — Лео Месси или Криштиану Роналду? Диего ответил, что, конечно, Роналду.

По словам Эль Чоло, Криштиану — это универсальное оружие, которое будет работать в любой системе. Где-то лучше, где-то хуже — но будет работать. А чтобы приносил пользу Месси, вся игра должна быть выстроена под него. Если этого нет, Лео не выдаст и половины своего таланта.

Миранчук в этом смысле гораздо ближе к Месси, чем к Роналду. Лучший футбол он показывал там, где ему создавали тепличные условия. Тепличные — в позитивном значении этого слова. Алексей был прекрасен в «Локомотиве» у Юрия Сёмина и у Марко Николича (естественно, на сёминском багаже). Лучший сезон в Италии он выдал не в «Аталанте», а в «Торино», где тренер Иван Юрич сделал его главным креативщиком.

В сборной России Миранчук никогда не был так же хорош, как в «Локо» или в «Торино». Есть удачные матчи, как, например, с Финляндией на Евро-2020. Но это были вспышки. На дистанции хавбек никогда не давал качество в сборной, потому что там не команду подстраивали под него, а он вынужден был подстраиваться под команду.

Та же история и в «Аталанте». Фронтмен Алексей попал к тренеру, у которого фронтменов в принципе нет. Экс-игрок «Аталанты» Йоаким Мехле говорил, что у Джан Пьеро Гасперини чувствуешь себя не человеком, а числом. А Миранчук не может быть числом. При таком раскладе его продуктивность очень сильно падает.

Надо отдать Алексею должное — в «Аталанте» он пытался перестроиться, переламывал себя. Он боролся за место в старте. Не унывал, когда сидел в запасе. Был полезен, когда выходил на замену. Но всё же окончательно превратиться из человека в число, чтобы полностью подойти Гасперини, Миранчук не смог.

За время этой мучительной борьбы он наверняка страшно соскучился по ощущению главности. Когда он — центровая фигура на поле. Когда можно творить, а те, кто вокруг, помогут.

И вот мы возвращаемся к «Атланте». Американцы дают за Миранчука очень солидные деньги (около € 11 млн). Они дают ему хороший личный контракт на четыре года. В конце концов, они берут российского футболиста в 2024-м, когда не все зарубежные клубы на это решаются.

Нет сомнений, что Миранчука видят главной фигурой в составе «Атланты». На него делают ставку. А значит, по идее, должно быть сделано всё, чтобы Алексей максимально раскрылся. Это очень важный фактор, помимо денег, уровня лиги и всего остального. После отъезда из «Локомотива» парень ни разу не был в таких условиях.

Источник: Соцсети

Да, был «Торино». Но всё же команда у Юрича была очень специфическая. Алексей был главным креативщиком, но дело в том, что креатив как таковой не был главным слагаемым успеха. Та команда держалась в первую очередь на жёсткой организации и дисциплине. Это не отменяет того, что россиянин был хорош. Просто он действовал в строго очерченных рамках. Не в таких жёстких, как в «Аталанте», но тем не менее.

В смысле футбольного творчества «Атланта» может стать для Миранчука островком свободы — пускай она и базируется в США, а не на Кубе. Конечно, было бы здорово, если бы Алексей нашёл похожий островок в Европе — в Италии или где-то ещё. Но, похоже, такой возможности нет. Видимо, никто не готов финансово удовлетворить «Аталанту», кроме «Атланты».

Если так, оставалось два варианта. Либо продолжать терпеть, ломать себя и разглядывать в тумане хоть какие-то перспективы, оставаясь в «Аталанте». Либо поехать в США, хорошо заработать, получить классный новый опыт и снова стать лидером на поле. И Алексей выбрал второй.

Ещё раз: насколько правильным окажется выбор Миранчука, покажет жизнь. Но вариант со Штатами как минимум объясним. Не только с точки зрения финансов, но и реализации футбольного «я».