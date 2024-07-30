В «Атланте Юнайтед» оценили переход Миранчука в американский клуб

«Мы рады подписать контракт с игроком такого уровня, как Алексей, с игроком выступающим в европейской топ-лиге. Он атакующий футболист, который создает отличные моменты и может забивать голы. За последние четыре года он был стабильным игроком итальянской Серии А и провёл более 40 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также помог “Аталанте” выиграть большой европейский турнир в сезоне 2023/24. Мы рады привезти в нашу команду игрока с таким опытом, с менталитетом победителя. С нетерпением ждём возможности увидеть его в составе “Атланты”, — приводит слова Боканегры пресс-служба клуба на официальном сайте.