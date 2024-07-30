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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Атланте Юнайтед» оценили переход Миранчука в американский клуб

Вице-президент и технический директор «Атланты Юнайтед» Карлос Боканегра высказался о трансфере полузащитника сборной России Алексея Миранчука в клуб из МЛС.

Аталанта
В «Атланте Юнайтед» оценили переход Миранчука в американский клуб | Источник: Getty Images

«Мы рады подписать контракт с игроком такого уровня, как Алексей, с игроком выступающим в европейской топ-лиге. Он атакующий футболист, который создает отличные моменты и может забивать голы. За последние четыре года он был стабильным игроком итальянской Серии А и провёл более 40 матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также помог “Аталанте” выиграть большой европейский турнир в сезоне 2023/24. Мы рады привезти в нашу команду игрока с таким опытом, с менталитетом победителя. С нетерпением ждём возможности увидеть его в составе “Атланты”, — приводит слова Боканегры пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, сегодня, 30 июля, клуб из МЛС «Атланта Юнайтед» объявил о переходе Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года.

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