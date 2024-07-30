Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Дрита
Брейдаблик
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Кубок России
18:30
Рубин
Акрон
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линколн
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
Виртус
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Струга
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Фенербахче
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Балкани
Футбол. Кубок России
21:00
Зенит
Факел
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Целе
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Дечич
Динамо Бт
Все события
17:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аталанта» — Миранчуку: «Всего доброго, Леша, и спасибо за все!»

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала пост после перехода полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту».

Аталанта
Источник: Соцсети

«Всего доброго, Леша, и спасибо за все!» — говорится в сообщении.

30 июля «Атланта» объявила о переходе 28-летнего россиянина. Контракт с игроком рассчитан до 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». Всего на счету россиянина 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

«Атланта» после 25 матчей в регулярном чемпионате МЛС занимает девятое место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 августа в Кубке лиг против «Сантос Лагуна».

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Официально: «Атланта Юнайтед» объявил о переходе Алексея Миранчука
Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира на Олимпиаде-2024
Чалов может завершить переход в ПАОК во вторник
На Олимпиаде-2024 в Париже состоялся третий медальный день
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь