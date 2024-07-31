Александр Мостовой: Миранчук поехал за деньгами и правильно сделал

«Правильное ли это решение? Поймите, что сейчас футбол превратился в бизнес. Такого, как было раньше, уже нет. Мало кто из футболистов проводит всю карьеру в одном клубе. Давайте скажем честно — в США у Миранчука будут выгодные финансовые условия и, вероятно, такой контракт в Европе он бы не получил сейчас. Поэтому можно сказать, что он поехал за деньгами и правильно сделал. Пусть заработает. Ведь едут же футболисты в Саудовскую Аравию, например. Это нормальное явление в современном футболе», — цитирует Мостового «РБ Спорт».