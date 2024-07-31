Код Слуцкого: тренер переписал ряд рекордов и ни разу не проиграл в КНР | Источник: Getty Images

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» зимой 2024-го — как раз к началу нового сезона в китайском футболе. И, судя по результатам, российский тренер превратил свой новый клуб в машину для побед. С момента назначения в «Шанхай» Слуцкий не потерпел ни одного поражения. По крайней мере, в официальном матче. Единственный проигрыш случился еще на предсезонке, когда команду Слуцкого разгромил «Зенит». А так у тренера целый ряд рекордов в Китае: фантастическая серия без поражений, уже 24 матча; серия из шести побед подряд в чемпионате; рекорд «Шанхай Шэньхуа» по числу сухих матчей — команда не пропускает в 14 играх; девять выездных побед с общим счетом 21:3.

Вводные данные

Китайский футбол сложен для понимания не только из-за языкового барьера. За ним сложно следить, сложно оценивать уровень игроков, но самое главное, иногда тренерские назначения и отставки вообще тяжело осмыслить. Перед стартом Слуцкого предупреждали: в Китае обычно очень нетерпеливы и могут уволить тренера после пары-тройки неудачных матчей.

За примером далеко ходить не надо: предшественник Слуцкого У Цзиньгуй запрыгнул с командой на пятое место и выиграл Кубок страны, но всё равно был отправлен в отставку. А ведь это легенда клуба — это был не первый его заход в «Шанхай Шэньхуа». Короче говоря, Слуцкому нужно было стартовать с места в карьер.

«Шанхай Шэньхуа» давно не был серьезным претендентом на титул — сезон-2023 стал лучшим за последнее время. У клуба есть хорошая коллекция кубков, но чемпионом страны он был всего один раз — в далеком 1995-м.

Эффект Слуцкого мы увидели сразу — тренер с ходу взял суперкубок страны, обыграв «Шанхай Порт», и со второго тура забрал лидерство в чемпионате. «Шэньхуа» шли первыми весь первый круг — в роли догоняющего выступал как раз соперник по дерби.

Для контекста напомним, что «Шанхай Порт» заслужил право считаться настоящим топ-клубом Китая. Это здесь играет бразилец из «Челси» Оскар и один из лучших игроков Китая У Лэй.

— Слуцкий в свое время неплохо работал в ЦСКА, — отметил в разговоре с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Потом безрезультатно тренировал клубы в Англии и в Голландии. В Россию вернулся, и также безрезультатно, а сейчас поехал в Китай. Мы точно не знаем, что за футбол в Китае, но примерно представляем уровень. Сборная Китая никогда не играла на чемпионатах мира. Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы потеряли хорошего специалиста. У нас есть Кокорин, который стал чемпионом Кипра. Это же не значит, что он должен играть в «Зените» или в «Спартаке». Это разный уровень футбола. Нет никакой потери из-за того, что Слуцкий уехал из России. Просто можно порадоваться за него.

Положение в турнире

«Шанхай Шэньхуа» идет вторым и отстает от «Шанхай Порт» всего на два очка. Обе команды еще ни разу не проиграли в чемпионате.

Слуцкий действительно изменил всё — и тут сперва стоит отметить потрясающую оборону. Вообще, у Леонида Викторовича в распоряжении сразу оказались два лучших центральных защитника Китая — Цзян Шэнлун и Чжу Чэньцзе. И тот, и другой в прошлом году попали в символическую сборную сезона.

Тогда они пропустили 31 мяч в 30 турах. В этом сезоне — всего восемь (!) мячей за 21 матч. Потрясающая работа Слуцкого и, смеем предположить, экс-капитана сборной России Василия Березуцкого, входящего в тренерский штаб клуба.

В атаке команда тоже прибавила — в прошлом году было всего 34 забитых мяча, сейчас — уже 51. До «Шанхай Порт», правда, далеко — соперники по дерби забили 72 гола, но у них, как мы знаем, куда более звездный состав.

— Рад за Леонида Викторовича, — отметил «Известиям» полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев, поигравший под руководством Слуцкого в «Рубине». — Связь не поддерживаем, но слежу за его работой в Китае. Могу пожелать только удачи! Слуцкий хорош и в роли тренера, и в роли ведущего. Наблюдал за его активностью в медиасреде. А как же не смотреть, если он везде? Его чувство юмора иногда заходит, иногда нет, ха-ха.

Звезды

Помимо пары центральных защитников, у Слуцкого в составе есть еще несколько звездных игроков, вокруг которых строится игра. Во-первых, это отметившийся когда-то в «Ливерпуле» Жоау Тейшейра. Позицию португальца тяжело описать одним словом — он вроде «десятка», но и опускается в глубину, и терроризирует соперников рывками вперед, и растягивает их оборону. В общем, универсальный игрок атаки.

Есть и еще один козырь — бразилец Андре Луиш, который перешел в «Шанхай Шэньхуа» только в этом сезоне и уже показал себя суперполезным форвардом — набрал уже 10+4 по системе «гол плюс пас».

Главный голеадор — еще один легионер Сефас Малеле. Швейцарский анголец забил уже 16 мячей и отдал две голевые передачи во всех турнирах. В полузащите действует Ибраим Амаду — этот опорник прошел испанскую и французскую школы футбола и играет ключевую роль в разбивании атак соперников.

В целом Слуцкий удивил — при достаточно ограниченных ресурсах он с ходу понял ключевые качества своих игроков, прокачал игру в защите и нашел оптимальные сочетания. Сейчас у россиянина восемь побед подряд — это серьезная заявка на продолжение борьбы за титул.

Лидера сейчас два: собственно, «Шанхай Шэньхуа» и уже не раз упомянутый «Шанхай Порт». Нынешний лидер чемпионата точно не отдаст титул без боя, но стоит напомнить, что в этом сезоне «Порт» еще ни разу не смог обыграть команду Слуцкого: пока одно поражение (в суперкубке) и одна ничья.

Следующая битва между двумя клубами может стать решающей — команды встретятся в 24-м туре Суперлиги 17 августа.