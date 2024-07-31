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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» приостанавливает работу по трансферу Нико Уильямса, пишут СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Руководство «Барселоны» считает, что клубу не удастся приобрести футболиста «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса, сообщает As.

Барселона
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«Барселона» приостанавливает работу по трансферу Нико Уильямса, пишут СМИ | Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, клуб предполагает, что сделка практически сорвана из-за давления на игрока со стороны семьи и «Атлетика», а сам нападающий практически принял окончательное решение остаться в команде из Бильбао еще на один год. Отмечается, что Уильямс также отклонил предложение французского «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Уильямс забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач в 37 матчах за «Атлетик» в различных турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. На чемпионате Европы 2024 года испанец сыграл шесть матчей и забил два гола, один из которых в финале турнира против команды Англии (2:1).

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