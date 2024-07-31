«Аталанта» попрощалась с Миранчуком

«Алексей Миранчук завершил переход в “Атланту Юнайтед”. Всего наилучшего, Леша, и спасибо за все», — написали в команде.

О трансфере Миранчука было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027-го с опцией продления еще на один год.