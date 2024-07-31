Миранчук станет звездой в Америке. Вот почему | Источник: Getty Images

Алексей Миранчук стал самым дорогим трансфером в истории МЛС. Футболист перешел из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» примерно за 15 миллионов евро.

Играют на лучшем стадионе США. Собирают 70 тысяч на трибунах

Сейчас «Атланта» в середине турнирной таблицы Восточной конференции. При этом «Атланта» — один из самых успешных клубов лиги. Это подтверждают финансовые отчеты МЛС: в 2023 году доход «Атланта Юнайтед» составил 123 миллиона долларов. По этому показателю клуб отстал от «Лос-Анжелеса» и «Интера» из Майами всего на пять миллионов. Все благодаря уникальному подходу к работе с болельщиками и грамотным вложениям в игроков.

«Атланта» провела первый матч в своей истории 2017 году. Его посетили 55 тысяч зрителей. Секрет такой бешеной поддержки во взаимодействии клуба с болельщиками. Например, название клуба выбирали держатели клубных абонементов. Менеджеры предложили на выбор 36 слов, ассоциирующихся с городом и футболом. Болельщики проголосовали за «Атланту Юнайтед». С такой поддержкой клуб выиграл МЛС на второй год пребывания в лиге, но потом забуксовал. К 25 туру этого чемпионата «Атланта Юнайтед» занимает девятое место в восточной конференции рискует не попасть в плей-офф.

Несколько лет подряд у «Атланты» лучшая посещаемость в МЛС — 40 тысяч зрителей в среднем за матч. На важных играх собирается и 70 тысяч. Mercedes-Benz Stadium примет полуфинал ЧМ-2026, поэтому арену постоянно дорабатывают и развивают ее функционал. Например, для фанатов на стадионе предусмотрено более тысячи точек доступа к Wi-Fi, специальный чат-бот и приложение для перемещения по стадиону, а также уникальные подвесные мосты для тех, кто хочет смотреть матчи с необычного ракурса под крышей.

Трибуны легко трансформируются между матчами МЛС и НФЛ — лиги по американскому футболу. На фоне низкой культуры боления в США фанаты «Атланта Юнайтед» выглядят украшением лиги.

Их соседи по стадиону — худший клуб НФЛ. В команде творится хаос

Мы упомянули НФЛ — да, стадион футбольный клуб делит с «Атланта Фэлконс». У них один владелец, но совершенно разные подходы к менеджменту. В отличии от своих коллег из соккера руководство «Фэлконс» постоянно принимает странные решения и пролетают мимо плей-офф уже шесть лет подряд. Клуб обманывает лучших игроков и совершает безрассудные покупки.

Яркий пример — подписание квотербека «Викингов» Кирка Казинса. Во время переговоров менеджеры пообещали игроку, что гарантируют ему место в основе и будут выстраивать команду под него. Стороны ударили по рукам, «Фэлконс» неожиданно подписали еще одного квотербека. Кирк был, мягко говоря, в шоке, когда вместо усиления атакующей линии, он получил молодого конкурента и одно из самых слабых нападений в лиге.

Продают звезд. Недавно отпустили чемпиона мира

«Атланта Юнайтед» тратит в разы меньше и при этом много зарабатывает на продажах. В списке выгодных трансферов на выход — новая звезда «Спартака» Эсекьель Барко.

А главная находка клуба — полузащитник Тьяго Альмада. Клуб купил его за 14 миллионов евро, а через три года продал почти за 30 с учетом бонусов. Тьяго сходу стал ключевым игроком «Атланты» и обновил клубный рекорд по голевым передачам за сезон. На следующий сезон Тьяго набрал 27 баллов по системе «гол+пас» и попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022. Там Альмада сыграл восемь минут против сборной Польши.

В это трансферное окно Тьяго перешел в «Ботафого», а клуб до сих пор не может найти ему равноценную замену. Сейчас в заявке «Атланты Юнайтед» нет ни одного полузащитника, способного конкурировать с Миранчуком. Все настолько плохо, что ни один полузащитник в этом сезоне не отдал больше двух голевых передач.

Миранчук — главная звезда команды. В атаке ему поможет один из триумфаторов Евро-2024

Кто же все-таки есть у «Атланты» на позиции Алексея? Например, Ник Фирмино — вечный дублер Альмады в прошлом сезоне с нулем голевых действий. Есть ветеран Дэкс Маккарти, сыгравший более 500 матчей в МЛС. Сейчас он скорее рассматривается клубом как наставник для молодого полузащитника Адина Торреса. Парню всего 16 лет, а он уже успел дебютировать в МЛС.

Чуть интереснее Аджани Форчун. Он играл под нападающим в последней игре с «Коламбусом» и был лучшим в команде по точности передач — впрочем, обошелся без голевых действий. Недостаток результативных полузащитников вынуждает главного тренера поднимать выше правого защитника Брукса Леннона. Пока он — лучший ассистент «Атланты».

Зато в новом сезоне болельщиков радуют нападающие. Особенно выделяется Саба Лобжанидзе. Нападающий помог сборной Грузии пробиться в плей-офф Евро-2024, а сейчас оформил пять голевых действий в последних четырех матчах. Саба обладает мощным ударом и часто разрывает защиту соперников прострелами и подачами с фланга. А еще отлично взаимодействует с партнерами по команде, особенно со вторым бомбардиром команды Даниэлем Риосом. Лучшее тому подтверждение — гол, который пара соорудила в ворота «Реал Солт-Лейк». Саба не глядя пяткой скинул мяч на Даниэля Риоса, который в одно касание вывел грузина на удар. С такими креативными нападающими Миранчук наверняка раскроет потенциал плеймейкера.

У Алексея есть все шансы стать главной звездой команды. Последний матч показал, где видит россиянина главный тренер Роб Валентино. С «Коламбус Крю» команда сыграла по схеме 4−2−3−1. Миранчук займет место под нападающим, сзади его поддержат опытные опорники Тристан Муюмба и Бартош Слиш. Алексей примерит на себя роль свободного художника, подключаясь в качестве второго центрального нападающего.

С учетом провального менеджмента клубов НФЛ и НБА из Атланты Миранчук, возможно, станет лучшим разыгрывающим штата Джорджия.