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21:34 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» оштрафован АПЛ за 22 нарушения

«Манчестер Сити» оштрафован английской Премьер-лигой на 2 миллиона фунтов за нарушения, совершенные в течение последних двух сезонов.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Сити» оштрафован АПЛ за 22 нарушения | Источник: Getty Images

Действующие чемпионы Премьер-лиги выиграли свой четвертый титул подряд в прошлом сезоне. Однако было установлено, что манкунианцы начинали или возобновляли матчи с опозданием в 22 случаях за последние два сезона.

В заявлении АПЛ говорится, что клуб признался в задержке без уважительной причины в 22 случаях. Большинство из них были задержками в начале второй половины матчей, но было несколько случаев, когда было отложено начало игр. Клуб согласился с наказанием и выплатит штраф.

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