«Манчестер Сити» оштрафован АПЛ за 22 нарушения

Действующие чемпионы Премьер-лиги выиграли свой четвертый титул подряд в прошлом сезоне. Однако было установлено, что манкунианцы начинали или возобновляли матчи с опозданием в 22 случаях за последние два сезона.

В заявлении АПЛ говорится, что клуб признался в задержке без уважительной причины в 22 случаях. Большинство из них были задержками в начале второй половины матчей, но было несколько случаев, когда было отложено начало игр. Клуб согласился с наказанием и выплатит штраф.