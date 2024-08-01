Анчелотти заявил, что трансферное окно для «Реала» закрыто | Источник: Getty Images

«Окно для нас закрыто. Вальехо вернулся, Алаба восстанавливается, а молодёжь, которая тренируется с нами, обладает нужными нам качествами. В этом положении мы находимся в полном порядке. Никто не уходит, все хотят остаться», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Marca.

Этим летом «Реал» подписал двух нападающих — Килиана Мбаппе из «ПСЖ» и Эндрика из «Палмейраса».

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».