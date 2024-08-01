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09:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Челси» Галлахер близок к переходу в «Атлетико»

По данным журналиста Фабрицио Романо, возможный трансфер оценивается в €35−40 млн.

Челси
АтлетикоЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 1 августа. Испанский «Атлетико» практически достиг договоренности с английским «Челси» о переходе полузащитника сборной Англии по футболу Коннора Галлахера. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка оценивается в €35−40 млн. Окончательное решение будет зависеть от самого футболиста.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 24-летний Галлахер провел 37 матчей и забил 5 голов. Он выступал за сборную Англии на чемпионате Европы 2024 года и стал серебряным призером турнира.

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