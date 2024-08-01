СМИ: футболист «Челси» Галлахер близок к переходу в «Атлетико»

ТАСС, 1 августа. Испанский «Атлетико» практически достиг договоренности с английским «Челси» о переходе полузащитника сборной Англии по футболу Коннора Галлахера. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка оценивается в €35−40 млн. Окончательное решение будет зависеть от самого футболиста.