СМИ: футболист «Челси» Галлахер близок к переходу в «Атлетико»
По данным журналиста Фабрицио Романо, возможный трансфер оценивается в €35−40 млн.
Челси
АтлетикоЧемпионат Англии: таблица и календарь
По данным журналиста Фабрицио Романо, возможный трансфер оценивается в €35−40 млн.
ТАСС, 1 августа. Испанский «Атлетико» практически достиг договоренности с английским «Челси» о переходе полузащитника сборной Англии по футболу Коннора Галлахера. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сделка оценивается в €35−40 млн. Окончательное решение будет зависеть от самого футболиста.
В прошлом сезоне чемпионата Англии 24-летний Галлахер провел 37 матчей и забил 5 голов. Он выступал за сборную Англии на чемпионате Европы 2024 года и стал серебряным призером турнира.