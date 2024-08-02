Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
Тюмень
Футбол. Первая лига
20:00
Балтика
Черноморец
Футбол. Еврокубки
1.08
Шелбурн
Цюрих
Футбол. Еврокубки
1.08
ХБ Торсхавн
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
1.08
Будучност
ЦСКА 1948
Футбол. Еврокубки
1.08
Витория Гимарайнш
Флориана
Все события
17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Карло Анчелотти: думаю, что «Реал» — последний клуб в моей карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о своей дальнейшей карьере.

Реал
Карло Анчелотти: думаю, что «Реал» — последний клуб в моей карьере | Источник: Getty Images

Напомним, контракт итальянского специалиста со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года.

«Я думаю, что “Реал” станет моим последним клубом [в карьере].

Не знаю насчёт возможности тренировать сборную. Мне не очень нравится идея с национальной командой, потому что так я потеряю то, что мне нравится больше всего — работу изо дня в день. Я действительно люблю то, что делаю.

Это мой 29-й сезон в качестве тренера. Это правда, что я много выиграл, но представьте, сколько титулов я проиграл», — приводит слова Анчелотти ESPN со ссылкой на подкаст Obi One.

65-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. В 2021 году Анчелотти вернулся в мадридский клуб.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Сборная США на Олимпиаде разваливается. Америку везде оставляют без золота
«Не умираю, не переживайте!» Китаянка — после заплыва в Сене
Самая красивая спортменка на Олимпиаде-2024. Кто такая Луана Алонсо?
«Это было низко». Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали во всём мире
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь