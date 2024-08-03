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18:18 (мск), источник: Sport24

Дзюба заявил, что Слуцкий, работающий в Китае, скучает по России

Бывший форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий скучает по России.

Дзюба заявил, что Слуцкий, работающий в Китае, скучает по России | Источник: Sport24

— Как поживает Леонид Слуцкий в Китае?

— Великолепно! Скучает по России.

— Серия из 24 беспроигрышных матчей. Везучий?

— Нет, он — сильный тренер, — передает слова Дзюбы «СЭ».

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Команда не проигрывает 24 матча подряд — 20 побед и 4 ничьих.

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