Дзюба заявил, что Слуцкий, работающий в Китае, скучает по России
Бывший форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий скучает по России.
Бывший форвард «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий скучает по России.
— Как поживает Леонид Слуцкий в Китае?
— Великолепно! Скучает по России.
— Серия из 24 беспроигрышных матчей. Везучий?
— Нет, он — сильный тренер, — передает слова Дзюбы «СЭ».
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. Команда не проигрывает 24 матча подряд — 20 побед и 4 ничьих.