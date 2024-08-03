«Кайрат» после разгрома вернул себе лидерство в КПЛ

Источник: ФК "Кайрат"

Команда Александра Кержакова уже на третьей минуте открыла счет. Дебютный гол оформил белорусский защитник Александр Мартынович. На 14-й минуте другой центральный защитник грузин Лука Гадрани удвоил преимущество хозяев, а третий мяч был забит на 51-й минуте Андреем Ульшиным.

Четвертый гол в ворота гостей был забит на 64-й минуте еще одним центральным защитником алматинцев Егором Сорокиным. Гол россиянина также стал дебютным в составе «Кайрата».

Жан-Али Пайруз на 80-й минуте размочил счет для «Елимая».

Таким образом, «Кайрат» набрал 28 очков и поднялся на первое место в таблице. У «Ордабасы» 26 баллов и вторая строчка, а замыкает тройку «Актобе», у которого 25 баллов.