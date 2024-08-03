«Кайрат» после разгрома вернул себе лидерство в КПЛ
Алматинский «Кайрат» в матче 16-го тура КПЛ-2024 обыграл на своем поле «Елимай» из Семея, сообщают Vesti.kz. Встреча в Алматы завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
Алматинский «Кайрат» в матче 16-го тура КПЛ-2024 обыграл на своем поле «Елимай» из Семея, сообщают Vesti.kz. Встреча в Алматы завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
Команда Александра Кержакова уже на третьей минуте открыла счет. Дебютный гол оформил белорусский защитник Александр Мартынович. На 14-й минуте другой центральный защитник грузин Лука Гадрани удвоил преимущество хозяев, а третий мяч был забит на 51-й минуте Андреем Ульшиным.
Четвертый гол в ворота гостей был забит на 64-й минуте еще одним центральным защитником алматинцев Егором Сорокиным. Гол россиянина также стал дебютным в составе «Кайрата».
Жан-Али Пайруз на 80-й минуте размочил счет для «Елимая».
Таким образом, «Кайрат» набрал 28 очков и поднялся на первое место в таблице. У «Ордабасы» 26 баллов и вторая строчка, а замыкает тройку «Актобе», у которого 25 баллов.
Завтра, 4 августа «Актобе» сыграет на выезде с «Женисом», а «Ордабасы» пропускает этот тур.