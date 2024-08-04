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08:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии, отыгравшись с 0:3 со «Спортингом»

Закончился матч Суперкубка Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту».

Порту
Спортинг
«Порту» стал обладателем Суперкубка Португалии, отыгравшись с 0:3 со «Спортингом» | Источник: Getty Images

Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» в городе Авейру (Португалия) и завершилась победой «драконов» в дополнительное время со счётом 4:3.

На шестой минуте центральный защитник Гонсалу Инасиу с передачи Педру Гонсалвеша открыл счёт. Через три минуты Гонсалвеш увеличил преимущество столичной команды, забив с передачи Виктора Дьёкереша. На 24-й минуте встречи Джовани Кенда довёл счёт до крупного, а шведский форвард Дьёкереш оформил вторую голевую передачу. Ещё до перерыва Вендерсон Галено отыграл один мяч. В середине второго тайма испанский хавбек Нико Гонсалес забил ещё один мяч в ворота лиссабонской команды. Ассистировал ему Гонсалу Боржеш. На 66-й минуте «драконы» усилиями Вендерсона Галено, который оформил дубль, сравняли счёт. Результативная передача на счету у Стефена Эуштакиу. В дополнительное время «Порту» удалось переломить исход встречи. Испанский атакующий полузащитник Иван Хайме с передачи Васку Соузы поставил точку в этом матче.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Порту» стал обладателем Кубка Португалии, а «Спортинг» — чемпионом страны. Таким образом, «драконы» стали обладателями Суперкубка Португалии в 24-й раз в истории, что является рекордом.

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