Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Челси» в товарищеском матче
Закончился товарищеский матч, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Челси».
Манчестер Сити
Челси
Закончился товарищеский матч, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Челси».
Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Огайо» и завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счётом 4:2.
В составе победителей хет-трик оформил Эрлинг Холанд и ещё один гол в свой актив записал Оскар Бобб. В составе «Челси» забивали Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке.
Ранее «Манчестер Сити» проиграл три матча подряд, уступив «Селтику» (3:4), «Милану» (2:3) и «Барселоне» 2:2 (1:4 пен.). «Челси», в свою очередь, ранее уступил «Селтику» со счётом 1:4.
В следующем матче «Челси» встретится с мадридским «Реалом». Матч состоится 7 августа в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка», начало — в 2:00 мск.