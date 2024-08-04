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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Росси раскрыл, что повлияло на решение Артёма Довбика перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал трансфер Артёма Довбика из каталонской «Жироны» в итальянский клуб.

Рома
Жирона
Источник: AFP 2023

«Если речь идёт о переговорах с игроками, то каждый член клуба играет свою роль. Как и любой тренер, я общаюсь с потенциальными новичками — по-другому трансферы не происходят. В случае с Довбиком ключевое влияние оказала его беседа с Дэном Фридкином. Нам нужен был такой футболист, и мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы осуществить трансфер.

Довбику потребуется время, но он уже довольно неплохо освоился. Приятно осознавать, что все наши новички действительно хотели в “Рому” — они отказались от более выгодных вариантов, сказали “нет” именитым клубам», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Ранее сообщалось, что римский клуб заплатил «Жироне» € 30,5 млн без учёта бонусов. Сам игрок ради трансфера в Италию отказался от предложения мадридского «Атлетико».

В минувшем сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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