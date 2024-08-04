Де Росси раскрыл, что повлияло на решение Артёма Довбика перейти в «Рому»

«Если речь идёт о переговорах с игроками, то каждый член клуба играет свою роль. Как и любой тренер, я общаюсь с потенциальными новичками — по-другому трансферы не происходят. В случае с Довбиком ключевое влияние оказала его беседа с Дэном Фридкином. Нам нужен был такой футболист, и мы сделали всё, что было в наших силах, чтобы осуществить трансфер.



Довбику потребуется время, но он уже довольно неплохо освоился. Приятно осознавать, что все наши новички действительно хотели в “Рому” — они отказались от более выгодных вариантов, сказали “нет” именитым клубам», — приводит слова Де Росси Football Italia.