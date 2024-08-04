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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч, в котором «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед».

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче | Источник: Getty Images

Встреча прошла на стадионе «Уильямс-Брайс» в городе Колумбия (США) и завершилась разгромной победой мерсисайдцев со счётом 3:0.

На 10-й минуте счёт в матче открыл португальский атакующий полузащитник Фабиу Карвалью, ассистировал которому другой португалец Диогу Жота. В концовке первого тайма хавбек мерсисайдцев Кёртис Джонс упрочил преимущество команды, забив с передачи Мохамеда Салаха. В середине второго тайма греческий защитник Константинос Цимикас подвёл окончательный результат.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Бетис» (1:0) и «Арсенал» (2:1) в товарищеских матчах. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, провёл к сегодняшнему дню ещё четыре предсезонных матча, в которых обыграл «Рейнджерс» (2:1), «Бетис» (3:2), а также уступил «Русенборгу» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).

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