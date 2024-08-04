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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти о поражении «Реала» от «Барселоны»: «Давайте не будем сходить с ума, это предсезонные матчи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче предсезонного турне в США.

Реал
Барселона
Анчелотти о поражении «Реала» от «Барселоны»: «Давайте не будем сходить с ума, это предсезонные матчи» | Источник: Getty Images

«Наша цель сейчас — давать футболистам игровое время и помогать им набирать форму. Мы сейчас не думаем о тактическом аспекте, просто игрокам нужно обрести оптимальные кондиции. Давайте не будем сходить с ума, это всего лишь предсезонные матчи, восемь игроков основы отсутствуют… Результат не так важен, как набор формы», — приводит AS слова Анчелотти.

«Реал» проведет следующий матч 7 августа против «Челси».

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