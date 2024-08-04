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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Хосеп Гвардиола подвёл итоги предсезонного турне в США

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предсезонном турне команды в США.

Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола подвёл итоги предсезонного турне в США | Источник: Getty Images

«Играть с такими соперниками — это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С “Челси” мы сыграли примерно так же, как с “Барселоной”, но ощущения были очень хорошими.

Калвин Филлипс прибавил, Эрлинг Холанд прибавил, Джек Грилиш провёл две невероятные игры. Кроме того, мы очень рады, что показали себя наши молодые игроки — Рико Льюис, Оскар Бобб. Джеймс Макэйти сегодня раскрыл свой потенциал.

Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и всё», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Горожане» провели в рамках турне четыре товарищеских матча: с «Селтиком» (3:4), «Миланом» (2:3), «Барселоной» (2:2, 1:4 пен.) и «Челси» (4:2).

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