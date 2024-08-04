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10:37 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов взял второй трофей в Турции: реакция игрока

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов завоевал второй трофей в Турции. На этот раз его «Бешикташ» стал обладателем Суперкубка страны, разгромив чемпиона «Галатасарай» со счетом 5:0, передают Vesti.kz.

Бешикташ
Источник: bjk.com.tr

При этом казахстанец не попал в заявку на матч из-за травмы.

После игры Зайнутдинов разместил у себя в соцсетях командное фото из победной раздевалки.

Источник: Соцсети

Напомним, в мае Зайнутдинов с «Бешикташем» выиграл Кубок Турции.

Этим летом к нему проявлял интерес «Зенит», но игрок отказался от перехода в российский клуб.

26-летний универсал из сборной Казахстана защищает цвета «Бешикташа» с лета прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt) и подписал контракт до 30 июня 2027-го.

В минувшем чемпионате Турции он провел 27 матчей и заработал четыре предупреждения.

Первый тур нового сезона турецкой Суперлиги пройдет с 9 по 12 августа. «Бешикташ» возьмет старт 11-го числа выездным матчем с «Самсунспором».

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