Зайнутдинов взял второй трофей в Турции: реакция игрока

При этом казахстанец не попал в заявку на матч из-за травмы.
После игры Зайнутдинов разместил у себя в соцсетях командное фото из победной раздевалки.
Напомним, в мае Зайнутдинов с «Бешикташем» выиграл Кубок Турции.
Этим летом к нему проявлял интерес «Зенит», но игрок отказался от перехода в российский клуб.
26-летний универсал из сборной Казахстана защищает цвета «Бешикташа» с лета прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt) и подписал контракт до 30 июня 2027-го.
В минувшем чемпионате Турции он провел 27 матчей и заработал четыре предупреждения.
Первый тур нового сезона турецкой Суперлиги пройдет с 9 по 12 августа. «Бешикташ» возьмет старт 11-го числа выездным матчем с «Самсунспором».