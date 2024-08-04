Куртуа поделился мнением о будущем Андрея Лунина в «Реале»

«Каждый должен выбирать то, что считает правильным. Не мне решать за него. Я понимаю, что он много играл в прошлом году и хочет продолжать играть. Он должен выбрать свой путь, чтобы добиться максимума в своей карьере. Он отличный вратарь и заслуживает самого лучшего», — приводит слова Куртуа AS.