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13:45 (мск), источник: Sport24

Кроос признан игроком года в Германии, Хаби Алонсо назван лучшим тренером

Лучшим игроком 2024 года в Германии признан завершивший карьеру Тони Кроос.

Реал
Байер
Кроос признан игроком года в Германии, Хаби Алонсо назван лучшим тренером | Источник: Getty Images

В голосовании, которое проводит издание Kicker среди немецких спортивных журналистов, экс-полузащитник «Реала» занял первое место, набрав 285 голосов.

На втором месте в опросе оказался хавбек «Байера» Флориан Вирц (246), а замкнула тройку лучших еще один игрок клуба из Леверкузена швейцарский полузащитник Гранит Джака (66).

Тренера года признан испанец Хаби Алонсо, который привел «Байер» к чемпионскому титулу без поражений.

Вторым стал Себастиан Хенесс (74) из «Штутгарта», третье место занял Франк Шмидт (50) из «Хайденхайма».

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