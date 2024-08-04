Кроос признан игроком года в Германии, Хаби Алонсо назван лучшим тренером
Лучшим игроком 2024 года в Германии признан завершивший карьеру Тони Кроос.
Реал
Байер
В голосовании, которое проводит издание Kicker среди немецких спортивных журналистов, экс-полузащитник «Реала» занял первое место, набрав 285 голосов.
На втором месте в опросе оказался хавбек «Байера» Флориан Вирц (246), а замкнула тройку лучших еще один игрок клуба из Леверкузена швейцарский полузащитник Гранит Джака (66).
Тренера года признан испанец Хаби Алонсо, который привел «Байер» к чемпионскому титулу без поражений.
Вторым стал Себастиан Хенесс (74) из «Штутгарта», третье место занял Франк Шмидт (50) из «Хайденхайма».