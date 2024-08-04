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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб Слуцкого впервые проиграл в чемпионате Китая

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа» на выезде проиграл «Бэйцзин Гоань» в матче 22-го тура чемпионата Китая по футболу, прервав серию из 24 матчей без поражений.

Источник: VCG/VCG via Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей на 11-й минуте отличился Мишель Нгаде-Нгаджуи, в компенсированное ко второму тайму время мяч забил Ван Цзымин (90+8). Гол гостей на счету Сефаса Малеле (77-я минута).

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, прервал беспроигрышную серию из 24 матчей. В чемпионате серия клуба без поражений со старта сезона составляла 21 матч. Команда с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая четыре очка ни разу не проигравшему «Шанхай Порт».

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