Клуб Слуцкого впервые проиграл в чемпионате Китая

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей на 11-й минуте отличился Мишель Нгаде-Нгаджуи, в компенсированное ко второму тайму время мяч забил Ван Цзымин (90+8). Гол гостей на счету Сефаса Малеле (77-я минута).

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, прервал беспроигрышную серию из 24 матчей. В чемпионате серия клуба без поражений со старта сезона составляла 21 матч. Команда с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая четыре очка ни разу не проигравшему «Шанхай Порт».