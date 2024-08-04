Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
Краснодар
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
Сочи
Футбол. Первая лига
20:00
Родина
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
15:30
ЦСКА
Оренбург
Все события
18:28 (мск), источник: Sport24

«Я сделал рискованный шаг». Слуцкий прокомментировал свое первое поражение в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Бэйцзин Гоань» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Китая.

«Я сделал рискованный шаг». Слуцкий прокомментировал свое первое поражение в Китае | Источник: Getty Images

Это поражение стало для российского тренера первым в Китае. Он прервал 24-матчевую серию (20 побед, 4 ничьих).

«У нас было много возможностей для взятия ворот в сегодняшней игре, но мы не смогли ими воспользоваться. Когда сравняли счет, мы все еще надеялись на победу, поэтому решили атаковать агрессивно. Я также знаю, что это очень рискованный шаг, но ничья для нас мало что значит. Жаль, что мы в последний момент упустили мяч и проиграли встречу, но в сегодняшней игре в целом, я думаю, футболисты выступили хорошо, особенно в создании моментов, но таковы футбольные матчи, и неудачные ситуации тоже случаются», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Читайте также от «Sport24»
Жаркое фото Люси Чеботиной в сексуальном платье: «Тот самый плакат над кроватью твоего брата»
«Вот это фигура!» Украинская певица Лобода в купальнике показала себя со всех сторон на пляже в Испании
Финалистка конкурса «Мисс Россия» подразнила подписчиков сочными ягодицами в купальнике
Комментатор «Матч ТВ» усмотрел провокацию со стороны девушки-корреспондента на интервью с тренером «МЮ»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь