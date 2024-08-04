Экс-игрок «МЮ» Канчельскис высказался о возможном сносе стадиона «Олд Траффорд» | Источник: Getty Images

— С приходом американских деятелей, которые купили акции, в «Манчестер Юнайтед» у клуба большие проблемы. Стадион они хотят построить, а результата у команды нет. У них задача — деньги осваивать. Понимаю, что есть проблемы на «Олд Траффорд», но что, нельзя сделать реконструкцию?! Просто хотят денег, вот и всё. Представьте, сколько всё стоит. Это же просто сумасшедшие и космические деньги: земля, проект, работы. «Олд Траффорд» — это история и традиция великого клуба. «Уэмбли» же не снесли, а сделали реконструкцию. Ну и? А тут что, нельзя?

— Обычно при сносе таких знаковых построек проводят аукционы. Если дело дойдет до сноса, поучаствуете, чтобы оставить себе что‑то на память? Кусок газона, например.

— Сейчас приеду и втихаря пойду вырежу кусочек для себя (смеётся). Чтобы никто не видел. Но если серьёзно касаться темы аукциона, не думаю, что дойдёт до сноса. Но если всё‑таки дойдёт, можно будет что‑то оставить. Попрошу ребят сохранить для меня кусочек памяти об этом прекрасном стадионе, — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».