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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Пенальти отменил сенсацию в матче «Астаны» в КПЛ

В матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги на стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы «Астана» сыграла с туркестанским «Тураном», передает Vesti.kz.

Астана
ТуранЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Столичный клуб владел инициативой весь матч. «Астана» открыла счет после точного удара Ннамди Аханону. Однако Никола Цуцкич точным ударом со штрафного восстановил статус-кво. Судьба матча решилась в компенсированное время, когда Грипши с пенальти принес победу «Астане».

Теперь у «Астаны» стало 18 очков, и она поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, «Туран» с 12 баллами на 11-й позиции.

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