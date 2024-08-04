Пенальти отменил сенсацию в матче «Астаны» в КПЛ
В матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги на стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы «Астана» сыграла с туркестанским «Тураном», передает Vesti.kz.
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В матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги на стадионе «Хан-Тенгри» в Алматы «Астана» сыграла с туркестанским «Тураном», передает Vesti.kz.
Столичный клуб владел инициативой весь матч. «Астана» открыла счет после точного удара Ннамди Аханону. Однако Никола Цуцкич точным ударом со штрафного восстановил статус-кво. Судьба матча решилась в компенсированное время, когда Грипши с пенальти принес победу «Астане».
Теперь у «Астаны» стало 18 очков, и она поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы, «Туран» с 12 баллами на 11-й позиции.