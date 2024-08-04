Пенальти отменил сенсацию в матче «Астаны» в КПЛ

Столичный клуб владел инициативой весь матч. «Астана» открыла счет после точного удара Ннамди Аханону. Однако Никола Цуцкич точным ударом со штрафного восстановил статус-кво. Судьба матча решилась в компенсированное время, когда Грипши с пенальти принес победу «Астане».