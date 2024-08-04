«Актобе» и «Женис» устроили триллер в матче КПЛ

Первыми счет открыли номинальные гости, у которых забил Уче Агбо. Однако астанчане отыгрались усилиями Бруно Силва. В концовке матча чудо-гол Идриса Умаева с дальней дистанции принес победу «Актобе».

Теперь у «Актобе» 28 очков и он догнал лидирующий алматинский «Кайрат». «Женис» с девятью баллами предпоследний в турнирной таблице.