«Актобе» и «Женис» устроили триллер в матче КПЛ
В матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги в Караганде столичный «Женис» сыграл с «Актобе», передает Vesti.kz.
Актобе
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В матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги в Караганде столичный «Женис» сыграл с «Актобе», передает Vesti.kz.
Первыми счет открыли номинальные гости, у которых забил Уче Агбо. Однако астанчане отыгрались усилиями Бруно Силва. В концовке матча чудо-гол Идриса Умаева с дальней дистанции принес победу «Актобе».
Теперь у «Актобе» 28 очков и он догнал лидирующий алматинский «Кайрат». «Женис» с девятью баллами предпоследний в турнирной таблице.