«Лейпциг» продлил аренду Хави Симонса из «ПСЖ»

Аренда 21-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона-2024/25. В прошедшем сезоне Симонс сыграл 43 матча за немецкий клуб, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Симонс, воспитанник академий «Барселоны» и «ПСЖ», дебютировал в составе французского клуба в феврале 2021 года и провел за парижан 11 матчей, сделав одну голевую передачу. Летом 2022 года Симонс перешел на постоянной основе в ПСВ, подписав с клубом из Эйндховена пятилетний контракт, но по окончании сезона «ПСЖ» воспользовался правом обратного выкупа игрока за шесть миллионов евро.