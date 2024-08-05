«Лейпциг» продлил аренду Хави Симонса из «ПСЖ»
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» продлил аренду нидерландского футболиста Хави Симонса из французского «ПСЖ», сообщается на сайте команды из Парижа.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Лейпциг» продлил аренду нидерландского футболиста Хави Симонса из французского «ПСЖ», сообщается на сайте команды из Парижа.
Аренда 21-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона-2024/25. В прошедшем сезоне Симонс сыграл 43 матча за немецкий клуб, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.
Симонс, воспитанник академий «Барселоны» и «ПСЖ», дебютировал в составе французского клуба в феврале 2021 года и провел за парижан 11 матчей, сделав одну голевую передачу. Летом 2022 года Симонс перешел на постоянной основе в ПСВ, подписав с клубом из Эйндховена пятилетний контракт, но по окончании сезона «ПСЖ» воспользовался правом обратного выкупа игрока за шесть миллионов евро.
В ПСВ Симонс провел 48 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 передач. Он разделил звание лучшего бомбардира нидерландской Эредивизи сезона-2022/23 с греком Анастасиосом Дувикасом из «Утрехта» (по 19 мячей). Также он завоевал с ПСВ Кубок и Суперкубок Нидерландов. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 80 млн евро.