19-летний воспитанник «Бенфики» Жоау Невеш стали игроком «ПСЖ» | Источник: Чемпионат.com

Невеш подписал контракт с парижанами на пять лет. Сообщалось, что трансфер стоил «ПСЖ» € 60 млн и € 10 млн бонусами.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к “Пари Сен-Жермен”, очень амбициозному клубу. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде, расти в этом фантастическом клубе и выиграть множество титулов», — приводит слова Невеша пресс-служба клуба.