«Это будет жёстко». Винисиус высказался об игре с Мбаппе в одной команде

«Это будет жёстко, но я надеюсь, что у нас получится добиться больших успехов. Мы должны помочь ему и сделать всё возможное, чтобы он мог адаптироваться как можно быстрее. Всегда сложно переходить в другой клуб, но нам уже удалось проделать подобное с Джудом [Беллингемом], который приехал в минувшем сезоне и проявил себя. Надеюсь, мы сможем повторить это с Килианом», — приводит слова Винисиуса Marca.