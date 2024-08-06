Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.08
Зальцбург
Твенте
Футбол. Еврокубки
6.08
Лилль
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
6.08
Спарта П
Стяуа
Футбол. Еврокубки
6.08
Динамо К
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
6.08
Мидтьюлланн
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
6.08
Мальме
ПАОК
Футбол. Еврокубки
6.08
Петрокуб
ТНС
Футбол. Еврокубки
6.08
Паневежис
Маккаби
Футбол. Еврокубки
6.08
Карабах
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
6.08
Ноа
АЕК
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.05
Севилья
Барселона
26.05
Сельта
Валенсия
26.05
Лас-Пальмас
Алавес
26.05
Хетафе
Мальорка
25.05
Реал
Бетис
25.05
Райо Вальекано
Атлетик
25.05
Альмерия
Кадис
25.05
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
6 августа, источник: Чемпионат.com

«Это будет жёстко». Винисиус высказался об игре с Мбаппе в одной команде

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался об игре в одной команде с новоиспечённым нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Это будет жёстко». Винисиус высказался об игре с Мбаппе в одной команде | Источник: Getty Images

«Это будет жёстко, но я надеюсь, что у нас получится добиться больших успехов. Мы должны помочь ему и сделать всё возможное, чтобы он мог адаптироваться как можно быстрее. Всегда сложно переходить в другой клуб, но нам уже удалось проделать подобное с Джудом [Беллингемом], который приехал в минувшем сезоне и проявил себя. Надеюсь, мы сможем повторить это с Килианом», — приводит слова Винисиуса Marca.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе презентовали в «Реале»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Читайте также от «Чемпионат.com»
Девять задержанных и крест на карьере. Последствия избиения боксера Двали
Неужели мы увидели «Спартак» здорового человека?
Хочешь побеждать китайцев? Думай, как китаец! Как датчанин выиграл Игры
«Это изменит нашу жизнь». Мэр Парижа — о чистой Сене
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь