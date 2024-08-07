Сафонов пропустил два мяча в дебютном матче за ПСЖ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241986&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча прошла в Австрии на стадионе «Хипо-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме Сафонов пропустил два мяча.

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Ранее Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем в новом клубе. «Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке», — отметил он.