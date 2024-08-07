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21:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Сафонов пропустил два мяча в дебютном матче за ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов дебютировал за французский ПСЖ в товарищеском матче против австрийского «Штурма». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ПСЖ
Штурм
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Встреча прошла в Австрии на стадионе «Хипо-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме Сафонов пропустил два мяча.

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Ранее Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем в новом клубе. «Я себя не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке», — отметил он.

ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря 14 июня. Контракт с Сафоновым рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

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