Сафонов дебютировал за «ПСЖ» — против Худякова! Россияне пропустили четыре за тайм

Штурм — ПСЖ — 2:2, видео, голы, обзор матча, 7 августа 2024 года, как сыграли Матвей Сафонов и Даниил Худяков | Источник: Чемпионат.com

Матвей Сафонов и Даниил Худяков встретились в матче двух будущих участников Лиги чемпионов — «ПСЖ» и «Штурма». Ещё недавно никто бы и не подумал, что такое возможно! Этим летом экс-голкипер «Краснодара» перешёл в парижский клуб, а бывший вратарь «Локомотива» стал новичком команды из Граца. В сегодняшней игре российские легионеры попали в стартовые составы. Чемпион Франции проводил спарринг с чемпионом Австрии в Клагенфурте.

Понятно, что Сафонов на данном этапе — дублёр Джанлуиджи Доннаруммы, который, видимо, ещё только набирает форму, проведя отпуск после Евро-2024. Но и Худякова, вопреки некоторым заявлениям, брали не первым номером в «Штурм». Команда из Граца уже провела два матча в чемпионате и Кубке Австрии нового сезона. В обоих играл арендованный у «Брайтона» нидерландец Схерпен ростом 206 (!) см. Даниил же оставался на скамейке запасных.

По первым минутам игры с «ПСЖ» складывалось впечатление, что Худяков слишком волнуется. Он едва не «привёз» быстрый гол после заброса за спины от Бералдо на Коло Муани. Даниил ошибся, поспешив вылететь за штрафную на подстраховку: форвард раньше успел к мячу и бил в пустые ворота — российского голкипера подстраховал защитник.

Хотя «Штурм» должен находиться в лучшей форме, «ПСЖ» даже не в оптимальном составе играл с преимуществом, больше владел мячом. Гол в ворота Худякова французы забили уже на 10-й минуте после контрвыпада три в три. Асенсио отпасовал в левый полуфланг на Мбайе, и тот послал мяч в ближний угол. А Даниил стал гадать, завалился.

Ещё через две минуты Солер сделал счёт 2:0. Тут уже Худяков вряд ли мог спасти команду от гола. На сей раз «ПСЖ» вскрыл правый полуфланг благодаря стенке на третьего, а Коло Муани вырезал диагональ на испанского хавбека. Солер бил туда, где стоял помогавший российскому вратарю Газибегович, и мяч рикошетом от боснийца влетел в сетку.

«ПСЖ» при владении образовывал тройку сзади, подключал к розыгрышу Сафонова. На 14-й минуте и у Матвея появилась работа: после стандарта австриец пробил головой от земли в створ ворот россиянина, но удар получился несильным, так что выбравший хорошую позицию Сафонов спокойно поймал мяч. Тем не менее и Матвей пропустил уже после четверти часа игры! Ужасный «привоз» допустил потерявший мяч Бералдо. Камара убежал один на один, удачно попал между ног Сафонову.

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Зато на исходе получаса Матвей совершил сейв, отбив непростой удар участника Евро-2024 в составе сборной Грузии Китеишвили. «ПСЖ» стал больше позволять «Штурму», так что россиянин уже не скучал в воротах. И перед перерывом Китеишвили со второй попытки всё-таки переиграл Сафонова. Грузину позволили принять мяч, улучшить позицию и свободно выстрелить метров с 20 в дальний нижний угол. Наверняка и по этому эпизоду вопросы у тренеров «ПСЖ» будут к обороне, а не к голкиперу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241987&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В товарищеских матчах тренеры зачастую дают сыграть разным голкиперам по тайму, тем не менее и Худяков, и Сафонов остались в воротах после перерыва. Но работы у них стало меньше. Игра успокоилась. Интересно, что «ПСЖ» фактически при 70% владения заметно уступал по статистике ударов. После часа матча — 4:12 (в створ — 3:7). Впрочем, трудных задач австрийцы перед Сафоновым не ставили. Вдобавок испортилась погода, что мешало командам. Пошёл сильный дождь, погнавший многочисленных зрителей с трибун, усилился ветер, и даже посыпал град.

Первый удар в створ во втором тайме «ПСЖ» нанёс только на 86-й минуте. До этого парижане напрягли Худякова разве что парой стандартов. А в моменте в концовке матча Даниил сыграл действительно хорошо. Асенсио пробил низом в угол из-за штрафной, полёт мяча, кажется, усложнил для вратаря ещё и рикошет, однако россиянин совершил сейв. «ПСЖ» заработал только угловой. Партнёры поздравили Худякова с классными действиями в этом эпизоде.

Более того, на последней минуте «ПСЖ» создал ещё один голевой момент с участием Баркола. Но и вингер сборной Франции не сумел переиграть Худякова. Парой сейвов в финале игры Даниил точно исправился за неуверенное начало. Сафонова же «Штурм» по-настоящему не проверил. В целом, подводя итог дебюту российских голкиперов, можно сказать, что он получился нормальным. Не идеальным, но и не таким, за который было бы стыдно.