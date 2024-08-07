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7 августа, источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе провел первую тренировку с «Реалом»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал в своих соцсетях фотографию с первой тренировки в Мадриде.

Реал
Мбаппе провел первую тренировку с «Реалом» | Источник: Соцсети

25-летний игрок показал, как вместе со своими партнерами по команде занимается в тренажерном зале.

«День первый. Привет, Мадрид!» — написал французский нападающий.

«Сливочные» объявили о переходе футболиста 3 июня. Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года.

Ранее француз выступал за «ПСЖ». Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. С парижанами нападающий шесть раз становился чемпионом Франции.

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