Мбаппе провел первую тренировку с «Реалом» | Источник: Соцсети

25-летний игрок показал, как вместе со своими партнерами по команде занимается в тренажерном зале.

«День первый. Привет, Мадрид!» — написал французский нападающий.

«Сливочные» объявили о переходе футболиста 3 июня. Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года.