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7 августа, источник: Спорт-Экспресс

Сафонов — о дебютном матче за «ПСЖ»: «Первые шаги сделаны»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал дебютную игру за парижан в товарищеском матче против «Штурма» (2:2).

ПСЖ
Штурм
Источник: РИА "Новости"

«Первые шаги сделаны», — написал Сафонов в соцсетях.

Сафонов дебютировал в «ПСЖ» против Худякова. Российские вратари напропускали в первом тайме, но потом исправились.

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.

В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».

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