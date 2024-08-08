Роналду — Пепе: «Ты уникален, брат»
Криштиану Роналду обратился к Пепе, объявившему о завершении карьеры.
Португалия
Реал
Криштиану Роналду обратился к Пепе, объявившему о завершении карьеры.
«Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это», — написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Роналду и Пепе вместе выступали за сборную Португалии и «Реал».