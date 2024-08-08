Роналду — Пепе: «Ты уникален, брат»

Роналду — Пепе: «Мы выиграли все что можно, но самое большое достижение — наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат» | Источник:

«Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг. Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат. Спасибо тебе за это», — написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.