Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Локомотив
Динамо Мх
Футбол. Первая лига
16:00
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Премьер-лига
17:30
Зенит
Динамо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Балтика
Футбол. Первая лига
19:00
Алания
Енисей
Футбол. Первая лига
19:00
Сочи
Черноморец
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
ЦСКА
Все события
09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Марко Ройс близок к подписанию контракта с новым клубом

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что немецкий вингер Марко Ройс практически стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

Марко Ройс близок к подписанию контракта с новым клубом | Источник: Getty Images

Контракт с 35-летним немцем будет рассчитан до декабря 2025 года с возможностью продления. В ближайшие дни футболист отправится в США, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение.

Ройс покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступал в этом клубе с 2012 года. В прошлом сезоне опытный футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач.

Всего за «Боруссию» Ройс провёл 428 матчей, в которых отметился 170 голами и 131 голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Сафонов потерпел катастрофу». Болельщики «ПСЖ» оценили дебют вратаря
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на ОИ
Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался!
Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь