Марко Ройс близок к подписанию контракта с новым клубом | Источник: Getty Images

Контракт с 35-летним немцем будет рассчитан до декабря 2025 года с возможностью продления. В ближайшие дни футболист отправится в США, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение.

Ройс покинул дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступал в этом клубе с 2012 года. В прошлом сезоне опытный футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач.