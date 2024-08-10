Отец Сафонова ответил на вопрос, доволен ли игрок в «ПСЖ»
Евгений Сафонов, являющийся отцом российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал, как его сын адаптировался во французском гранде.
ПСЖ
Евгений Сафонов, являющийся отцом российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал, как его сын адаптировался во французском гранде.
«Матвей нормально обустроился в “ПСЖ”. Он всем доволен — тренировочным процессом и клубом, всё в порядке», — приводит слова Сафонова ТАСС.
«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
7 августа Сафонов дебютировал в составе «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2). Вратарь провёл на поле всю игру.