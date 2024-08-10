Отец Сафонова ответил на вопрос, доволен ли игрок в «ПСЖ» | Источник: Getty Images

«Матвей нормально обустроился в “ПСЖ”. Он всем доволен — тренировочным процессом и клубом, всё в порядке», — приводит слова Сафонова ТАСС.

«Пари Сен-Жермен» объявил о трансфере 25-летнего вратаря 14 июня. До этого Сафонов выступал в составе «Краснодара». Трудовое соглашение российского футболиста с парижским клубом рассчитано на пять лет. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.